Suriye sınırına asker takviye edildi

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Hane halkı 3. çeyrekte seyahate 23.3 milyar lira harcadı

TÜİK'in açıklamasına göre geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 24 milyon 264 bin kişi seyahate çıktı. Seyahat harcamaları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 arttı.