Türkiye'nin farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Kilis'e geldi.
KONVOY SINIR HATTINA İLERLEDİ
Güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçerek Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen konvoy, daha sonra sınır hattına doğru ilerledi.
'HÜCUM MARŞI' İLE SINIRA GİRİŞ
Askeri konvoyun geçişi sırasında çalınan 'Hücum Marşı' dikkatlerden kaçmadı. Konvoyda bulunan araçlardan yükselen marşa, Kilisliler de kayıtsız kalamadı ve el sallayarak Türk askerini uğurladı.
ASKERİ BİRLİKLERE TAKVİYE
Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Suriye sınırına asker takviye edildi VİDEO