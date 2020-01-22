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Suriye sınırına asker takviye edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılarla komando takviyesi yapıldı.

AA | 22.01.2020 - 17:03..
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Suriye sınırına asker takviye edildi

Türkiye'nin farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Kilis'e geldi.

KONVOY SINIR HATTINA İLERLEDİ

Güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçerek Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen konvoy, daha sonra sınır hattına doğru ilerledi.

'HÜCUM MARŞI' İLE SINIRA GİRİŞ

Askeri konvoyun geçişi sırasında çalınan 'Hücum Marşı' dikkatlerden kaçmadı. Konvoyda bulunan araçlardan yükselen marşa, Kilisliler de kayıtsız kalamadı ve el sallayarak Türk askerini uğurladı.

Suriye sınırına asker takviye edildi

ASKERİ BİRLİKLERE TAKVİYE

Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Suriye sınırına asker takviye edildi VİDEO

Suriye sınırına asker takviye edildi

Suriye sınırına asker takviye edildi

Suriye sınırına asker takviye edildi

Suriye sınırına asker takviye edildi

Suriye sınırına asker takviye edildi

Suriye sınırına asker takviye edildi

Suriye sınırına asker takviye edildi

Suriye sınırına asker takviye edildi

Suriye sınırına asker takviye edildi

Suriye sınırına asker takviye edildi

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