Suriye'den Hatay'a geçmeye çalışan 21 göçmen yakalandı

Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtlusoğuksu Mahallesi girişinde yaptıkları uygulamada, şüphelendikleri 31 MD 298 plakalı hafif ticari araç ile 31 SAR 182 plakalı otomobilleri durdurdu.
21 KİŞİ GÖÇMEN YAKALANDI
Ekiplerin yaptığı kontrolde araçlarda bulunan 21 kişinin Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.
3 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, Suriye uyruklu A.A., B.E. ve M.H. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.