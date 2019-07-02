taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6353
Euro
6.3722
Altın
1393.84
Borsa
99950.02
Gram Altın
252.549

Suriye'den Hatay'a geçmeye çalışan 21 göçmen yakalandı

Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 21 göçmen yakalandı.

İHA | 02.07.2019 - 17:18..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtlusoğuksu Mahallesi girişinde yaptıkları uygulamada, şüphelendikleri 31 MD 298 plakalı hafif ticari araç ile 31 SAR 182 plakalı otomobilleri durdurdu.

21 KİŞİ GÖÇMEN YAKALANDI

Ekiplerin yaptığı kontrolde araçlarda bulunan 21 kişinin Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.

3 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, Suriye uyruklu A.A., B.E. ve M.H. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suriye'den Hatay'a geçmeye çalışan 21 göçmen yakalandı

Suriye'den Hatay'a geçmeye çalışan 21 göçmen yakalandı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emre Aşık ve Yağmur Aşık'ın velayet krizi

Emre Aşık ve Yağmur Aşık'ın velayet krizi

468
Irak Türkiye'ye uyguladığı ambargoyu genişletti

Irak Türkiye'ye uyguladığı ambargoyu genişletti

437
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan israf açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan israf açıklaması

721
S.Arabistan İsrail'e toprak kiralıyor

S.Arabistan İsrail'e toprak kiralıyor

449
AVM'de halay çeken dinozor ve süper kahramanlar

AVM'de halay çeken dinozor ve süper kahramanlar

113
Kütahya'da korkunç köy düğünü geleneği

Kütahya'da korkunç köy düğünü geleneği

171
İstanbul'da turistleri dolandıran 25 taksici yakalandı

İstanbul'da turistleri dolandıran 25 taksici yakalandı

268
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir