Suriyeli gencin telefonunu çalan gaspçılar yakalandı

İstanbul Sultangazi'de, işten çıkan Suriyeli bir genç, evine doğru yürümeye başladı.

CEP TELEFONUNU ALDIKTAN SONRA KOVALAMACA BAŞLADI

Gencin önü; Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Bulvarı üzerinde bulunan boş bir arazide, biri pompalı tüfekli yüzü maskeli iki kişi tarafından kesildi. Suriyeli gencin parasını ve cep telefonunu isteyen gaspçılar, gencin direnmesi üzerine pompalı tüfeği gence doğrulttu. Silah zoruyla gencin üzerinde bulunan telefonu alan gaspçılar, olay yerinden kaçmak istedi. Suriyeli genç, bir anlık dalgınlıktan yararlanarak gaspçının elindeki pompalı tüfeği aldı. Koşarak kaçmaya başlayan genç ile iki gaspçı arasında kovalamaca yaşandı.

Gaspçının elindeki pompalı tüfeği aldı İZLE

ARKASINDAN TUTARAK YERE DÜŞÜRDÜ

Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında gerçekleşen kovalamaca, Esentepe Mahallesi 2849 sokakta sona erdi. Gaspçılardan biri, Suriyeli gence yetişti, arkasından tutarak yere düşürdü. Elindeki pompalı tüfekle birlikte yere düşen genç, ayağından hafif şekilde yaralandı. Gaspçı ise yere düşen pompalı tüfeği alarak, olayın yaşandığı boş araziye doğru kaçtı. Şüpheli, arkadaşıyla beraber izini kaybettirdi. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YÜZÜNDEKİ MASKEYİ YARIYA KADAR AÇINCA YAKAYI ELE VERDİ

Çevredeki vatandaşlar da Suriyeli gencin yardımına koştu. Bilgilendirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis, bilgisine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Suriyeli genç ile gaspçılar arasında yaşanan kovalamaca da, yere düşen pompalı tüfeği alarak kaçan gaspçının kimliğini tespit edildi. Kovalamaca sırasında yüzündeki maskeyi yarıya kadar açan gaspçının sonra saklandığı yeri de tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Bir akrabasına ait bir evde saklanan gaspçı, diğer arkadaşıyla birlikte polisin operasyonuyla yakalandı. Operasyon sırasında suç aleti pompalı tüfek ve gasp ettikleri cep telefon da ele geçirildi.