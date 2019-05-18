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Suriyeli grup bayram için ülkesine gitti

Bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen ilk Suriyeli grup, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçti.

AA | 18.05.2019 - 16:24..
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Suriyeli grup bayram için ülkesine gitti

Ramazan Bayramı'nı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen başta Azez, Soran, Aktarin, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında geçirmek isteyen ve Kilis Valiliği'nce oluşturulan online randevu sistemine kaydını yaptıran bir grup Suriyeli, sabah erken saatlerden itibaren sınır kapısına geldi.

Suriyeli grup bayram için ülkesine gitti

AŞI YAPTILAR

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nezaretinde Öncüpınar Sınır Kapısı gümrük sahasına alınan Suriyeliler, burada Göç İdaresi görevlilerinin eşliğinde işlemlerini yaptırırken, Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne bağlı merkezde de 0-15 yaş grubu çocuklarının eksik aşıları tamamlandı.

Suriyeli grup bayram için ülkesine gitti

Suriyeliler, gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünün ardından otobüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriyeli grup bayram için ülkesine gitti

Suriyeli grup bayram için ülkesine gitti

Suriyeli grup bayram için ülkesine gitti

Suriyeli grup bayram için ülkesine gitti

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