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Suriyeli işçiler tuğlaların altında kaldı

Hatay Yayladağı'nda freni patlayınca tarlaya uçan hafriyat kamyonundaki tuğlalar Suriyeli 2 işçinin üzerine düştü. Sürücü ve Suriyeli işçiler hastaneye kaldırıldı.

DHA | 18.11.2018 - 16:23..
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Kaza, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Avcılar Çeşmesi Gümrük mevkisinde meydana geldi. Sinan Coşkun yönetimindeki 46 HV 657 plakalı tuğla yüklü kamyonun freni patladı.

TUĞLALAR, SURİYELİ İŞÇİLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Coşkun'un kontrolünden çıkan kamyon, önündeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 MY 107 plakalı otomobile çarpıp, tarlaya uçtu. Devrildikten sonra küçük çaplı yangın çıkan kamyonun arkasında bulunan tuğlalar, tarlada çalışan 2 Suriyelinin üzerine düştü. İsimleri öğrenilemeyen Suriyeliler, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Suriyeli işçiler tuğlaların altında kaldı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada kamyon sürücüsü Sinan Coşkun ve yanındaki kimliği belirsiz Suriye uyruklu, sıkıştığı yerden Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi ve ilk yardım görevlilerince çıkarıldı. Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 yaralı, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Suriyeli işçiler tuğlaların altında kaldı

Suriyeli işçiler tuğlaların altında kaldı

Suriyeli işçiler tuğlaların altında kaldı

Suriyeli işçiler tuğlaların altında kaldı

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