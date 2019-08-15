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Suriyeliler bayram tatilinde plajlarında

Ülkelerinde savaşın yaralarını sarmaya başlayan Suriyeliler bayram tatilini ülkelerinde denize girerek geçirdi.

Haber Merkezi | 15.08.2019 - 07:35..
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Suriyeliler bayram tatilinde plajlarında

Yıllardır başta Esad olmak üzere terör örgütlerinin  yarattığı çatışma ortamıyla mücadele eden Suriye’de hayat, yavaş yavaş normale dönüyor.

Türkiye’den ülkelerine dönen Suriyeli sayısında özellikle Kurban Bayramı'nda artış görünüyordu.

Suriyeliler bayram tatilinde plajlarında

Altyapının tamamen yok olduğu, elektrik içme suyu ve ulaşım imkanları gibi temel ihtiyaçlarını yeniden karşılamaya başlayan Suriye'de, devlet televizyonundan ülkede hayatın normale dönüğünü anlatan  görüntüler geldi.

Suriyeliler bayram tatilinde plajlarında

BAYRAMI DENİZE GİREREK GEÇİRDİLER

Türkiye’deki gibi Kurban Bayramı tatilini değerlendiren Suriyeliler, havanın da sıcak olmasını değerlendirerek plajlara akın etti.

Suriyeliler bayram tatilinde plajlarında

Özellikle Lazkiye’ye giden Suriyeliler denize girerek bayram tatilini değerlendirdi.

Suriyeliler bayram tatilinde plajlarında

Suriyeliler bayram tatilinde plajlarında

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