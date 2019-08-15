Suriyeliler bayram tatilinde plajlarında

Yıllardır başta Esad olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı çatışma ortamıyla mücadele eden Suriye’de hayat, yavaş yavaş normale dönüyor.

Türkiye’den ülkelerine dönen Suriyeli sayısında özellikle Kurban Bayramı'nda artış görünüyordu.

Altyapının tamamen yok olduğu, elektrik içme suyu ve ulaşım imkanları gibi temel ihtiyaçlarını yeniden karşılamaya başlayan Suriye'de, devlet televizyonundan ülkede hayatın normale dönüğünü anlatan görüntüler geldi.

BAYRAMI DENİZE GİREREK GEÇİRDİLER

Türkiye’deki gibi Kurban Bayramı tatilini değerlendiren Suriyeliler, havanın da sıcak olmasını değerlendirerek plajlara akın etti.

Özellikle Lazkiye’ye giden Suriyeliler denize girerek bayram tatilini değerlendirdi.