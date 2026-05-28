Suudi Arabistan'dan Yemen'e 150 milyon dolarlık destek

Yemen’de karışıklık ve iç problemler sürerken kritik öneme sahip bir destek geldi.

Suudi Arabistan’ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, sosyal medya hesabından Yemen’e elektrik santralleri için bir destek verileceğini açıkladı.

150 MİLYON DOLAR VERİLECEK

Açıklamada, Yemen’e elektrik santrallerinin işletilmesi amacıyla 150 milyon dolar verileceği ifade edildi.

YEMEN’İ KALKINDIRMA VE YENİDEN İNŞA PROGRAMI KAPSAMINDA VERİLDİ

Muhammed Al Cabir, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın talimatları doğrultusunda yardımın yapıldığını belirterek, desteğin Yemen’i Kalkındırma ve Yeniden İnşa Programı kapsamında sunulduğunu aktardı.

"AKARYAKIT DESTEĞİ SAĞLANMASI YÖNÜNDE KARAR ALINDI"

Al Cabir, “Yemen’de elektrik santrallerinin yakıt ihtiyacını karşılamak üzere Yemen hükümetine 150 milyon dolar değerinde acil akaryakıt desteği sağlanması yönünde karar alındı.” ifadelerini kullandı.