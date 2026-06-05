Suzuki modellerinde haziran ayına özel kampanyalar

Japon otomotiv üreticisi Suzuki, akıllı hibrit teknolojisine sahip modelleri için haziran ayına özel finansman seçeneklerini devreye aldı.

Kampanya kapsamında markanın popüler SUV modellerinde dikkat çekici fiyat avantajları ve kredi kolaylıkları sunuluyor.

SUZUKI VITARA

Güvenlik donanımlarıyla öne çıkan Suzuki Vitara akıllı hibrit modeli, haziran ayına özel olarak 1 milyon 999 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Ayrıca tüzel müşteriler için 400 bin TL kredi tutarına 6 ay vade ve sıfır faiz imkanı var.

Vitara modelinin Black Edition versiyonunu tercih eden tüm müşterilere ise 65 bin TL tutarında özel bir takas desteği hakkı tanınıyor.

Geniş bagaj hacmiyle dikkat çeken Suzuki S-Cross modelinin Black Edition 4x2 versiyonunda tam 135 bin TL takas desteği sunuluyor.

Serinin Black Edition AllGrip 4x4 versiyonunda ise bu destek tutarı 65 bin TL olarak belirlendi.

Bu özel serilerin dışındaki standart Vitara ve S-Cross 4x4 AllGrip modellerinde de kullanıcılara 40 bin TL değerinde takas desteği imkanı veriliyor.

Avantajlı takas desteğine ek olarak sunulan sıfır faizli ticari kredi, tüm Suzuki modellerini kapsıyor.