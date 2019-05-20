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Suzuki'nin efsanesi ödül aldı

Suzuki’nin efsanevi SUV modeli Jimny, 2019 Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri’nde 'Yılın Şehir Otomobili' seçildi.

Haber Merkezi | 20.05.2019 - 11:23..
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Suzuki'nin efsanesi ödül aldı

Otomotiv sektörünün en prestijlisi olarak görülen 'Dünyada Yılın Otomobil Ödülleri', bu yıl 15’inci kez sahiplerini buldu.

TECRÜBELİ JÜRİ KARARINI VERDİ

Tecrübeli uzmanlardan oluşan jüri, 2019 yılı için 6 farklı kategoride yılın en iyi otomobilleri için karar verdi.

YILIN ŞEHİR OTOMOBİLİ SEÇİLDİ

Benzersiz 4 tekerlekten çekiş sistemi ve geçmişle geleceği bir araya getiren maskülen tasarım özellikleriyle dikkatleri çeken Suzuki’nin efsanevi SUV modeli Jimny, "Yılın Şehir Otomobili" kategorisinde birinciliğe ulaşarak önemli bir başarı elde etti.

Suzuki'nin efsanesi ödül aldı

TÜRKİYE'DE DE İLGİ GÖRÜYOR

Kompakt boyutlarıyla şehir içinde de hayatı kolaylaştıran yeni Suzuki Jimny, Türkiye’de GLX donanım paketi, 1.5 litrelik 100 HP gücündeki benzinli motoru ve 4 ileri vitesli otomatik şanzıman seçeneğiyle ilgi çekiyor.

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