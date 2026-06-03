Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, Ensonhaber'in konuğu oldu

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Güreş deyince akla gelen isimler...

Kazandıkları madalyalar ve bir nesle güreşi sevdiren isimler Ensonhaber'in konuğu oldu.

ENSONHABER'E KONUK OLDULAR

Türkiye'nin gururları Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Ensonhaber YouTube kanalında Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtladı.

Sahadaki rekabetten ziyade dostluklarıyla tanınan efsane isimler, sorulara samimi şekilde yanıt verdi.

İki isim güreşe nasıl başladıklarını, çocuklarında yaşadıkları zorlukları programda tek tek anlattılar.

GENÇLERE ALTIN ÖĞÜTLER

Gençlere de tavsiyelerini aktaran güreşin ustaları, "Bir güreşçi ne ile beslenir?, Çocuğunu güreşçi yapmak isteyen aile ne yapacak?" sorularını yanıtladı.

Türkiye'deki güreş yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, verilen desteklerle birlikte güreş sporuna ilginin arttığını ifade etti.

Cesareti ve gücüyle Türk halkının en sevdiği isimlerden birisi olan Rıza Kayaalp ise güreş müsabakalarında kendisini en çok zorlayan rakibi açıklarken, coğrafyalardaki güreş faaliyetlerine ilişkin de bilgi verdi.