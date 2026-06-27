Zonguldak'ta tıp fakültesi öğrencisi yurt odasında ölü bulundu

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Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Güney Mahallesi Dere Sokak’taki kız öğrenci yurdunda kalan tıp fakültesi öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz’e ulaşamayan ailesi, kızlarının arkadaşlarını arayarak bakmalarını istedi.

Arkadaşı, odasına gittiğinde Demirelöz’ü yerde hareketsiz yatar bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YURT ODASINDA HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Demirelöz’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Demirelöz’ün cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Demirelöz’ün yurttaki arkadaşları, büyük şok ve üzüntü yaşadı.

KALP RİTİM BOZUKLUĞU YAŞADIĞI İDDİASI

BEUN Tıp Fakültesi 1’inci sınıf öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz’ün bugün ev tuttuğu ve eşyalarını taşımaya başladığı öğrenildi. Demirelöz’ün bir süre önce doktora gittiği ve kalbinde ritim bozukluğu tespit edildiği öne sürüldü.

Demirelöz’ün ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.