Takibe alınan dilenciden 2 bin 141 lira çıktı

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğüne bağlı motorize dilenci ekipleri, merkez otogarında dilenci operasyonu düzenledi.
"BİR DAHA DİLENCİLİK YAPMAYACAĞIM"
Operasyonda yakalanan bir dilencinin üzerinden 2 bin 141 TL para çıktı. Diyarbakır’da çalıştığını söyleyen dilenci, “Ben bu kağıt paraları Diyarbakır’da kazandım. Diğer bozuk paraları alın onları dilenerek kazandım, bir daha dilencilik yapmayacağım” dedi.
ZABITAYI KANDIRAMADI
Bu savunmasıyla zabıtayı kandıramayan dilencinin bütün paralarına el konularak hakkında idari ceza uygulandı.