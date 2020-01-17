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Takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Denizli'de takla atarak inşaat alanına uçan otomobilin sürücüsü Gökhan Yerlikaya'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İHA | 17.01.2020 - 14:07..
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Selçukbey Mahallesi'nde, Gökhan Yerlikaya yönetimindeki 06 DF 0999 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.

ARAÇ TAKLA ATTI

Otomobilin, kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak yol kenarında bulunan inşaat alanına düştüğü öğrenildi. Çevredeki vatandaşın ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından Yerlikaya’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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