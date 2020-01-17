Takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Selçukbey Mahallesi'nde, Gökhan Yerlikaya yönetimindeki 06 DF 0999 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.
ARAÇ TAKLA ATTI
Otomobilin, kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak yol kenarında bulunan inşaat alanına düştüğü öğrenildi. Çevredeki vatandaşın ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından Yerlikaya’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.