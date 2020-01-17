Takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

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Ehliyetsiz genç, polisten kaçarken kaza yaptı

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Ronaldo'dan Enes Ünal'a: Çok iyi golcü

1 Öz torunlarına tecavüz eden sapık dedeye 23 yıl hapis Hatay'da 6 yıl önce, o dönem 6 ve 7 yaşlarında olan öz torunlarına cinsel istismarda bulunan dede, 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2 MHP'li başkanın voleybol paylaşımı Bahçeli'yi soruldu Devlet Bahçeli, MHP'li başkanın kadın voleybolcularla ilgili yaptığı paylaşımı terbiyesizlik olarak nitelendirdi.

3 Hasan Mezarcı: Tesettür mecburiyetini kaldırıyorum 2000'li yılların başında kendisini 'Mesih' ilan eden eski Refah Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, 'haramı helal kılma yetkisini kullanarak tesettür mecburiyetini kaldırdığını' iddia etti.

4 Esad rejimi, Halep'in batısı ve güneyine saldırdı Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki batı ve güney kırsalına kara saldırısı başlatıldı.

5 Abdullah Gül'ün eski başyaveri hakkında karar çıktı Cumhurbaşkanlığı eski başyaveri Bekir Furkan Özdaban, FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası aldı.

6 Libya zirvesinde Yunanistan’ın yokluğu Almanların dilinde Berlin’de gerçekleşecek olan Libya zirvesine Yunanistan’ın davet edilmemesi, Avrupa’nın gündemine oturdu. Alman basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkel’e bu yönde baskı uyguladığını iddia etti.