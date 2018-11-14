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Taksicilere sertifika zorunluluğu

İstanbul'da Taksi Eğitim Projesi'ne katılmayan taksiciler çalışma ruhsatı alamayacak.

Haber Merkezi | 14.11.2018 - 09:38..
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Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın ortaklaşa yürüttüğü proje yakın zamanda hayata geçecek.

"ADLİ VE İDARİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu yaptığı açıklamada,"Sertifikası olmayan kişiler artık şoförlük yapamayacak. Şoförlük yapıp da yanlış yapanlar da meslekten ihraç edilecek. Adli ve idari yaptırımlar uygulanacak" dedi.

"MESLEĞİNİ NAMUSUYLA YAPAN TAKSİCİLER RAHATSIZ OLUYOR"

İstanbul Rehberler Odası Başkanı Hakan Eğinlioğlu da konuyla ilgili,  "Tedavülden kalkmış paraları, para üstü olarak veriyorlar. Tırnakçılık yapıyorlar. Para üstü 50 lira vermesi gerekirken, 5 lira veriyor. Turist kısa bir mesafe gitmek istiyor, söz konusu taksici ise geniş bir İstanbul turundan sonra turisti bırakıyor. Bu adamlar yüzünden mesleğini namusuyla yapan taksiciler de rahatsız oluyor" diye konuştu.

Taksicilere sertifika zorunluluğu

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