taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7122
Euro
6.3056
Altın
1506.71
Borsa
98987.48
Gram Altın
276.749

Takside unutulan 20 bin lira sahibine teslim edildi

İranlı bir turisti aracına alan taksici, arka koltukta unutulan para dolu çantayı sahibine ulaştırmayı başardı.

İHA | 07.09.2019 - 10:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Takside unutulan 20 bin lira sahibine teslim edildi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki bir taksi durağında şoför olarak çalışan Okay Mete, Karaköy’den müşteri olarak aldığı İranlı 2 turisti Taksim’e bıraktı.

Daha sonra aracına aldığı başka bir müşteri, araçta çanta olduğunu fark etti. Müşterinin uyarısı üzerine çantayı alan taksi şoförü, çantayı kontrol ederek sahibine ulaşmaya çalıştı.

ÇANTADAN 20 BİN LİRA ÇIKTI

Okay Mete, İranlı turistin çantasının içerisinde daha önce endüstriyel mutfak ürünleri aldığı bir kişinin telefon numarasını buldu.

Daha sonra telefonda durumu anlatan Mete, aracında bulduğu çantayı sahibine teslim etmek istediğini belirtti. İranlı turistler ile bir araya gelerek, örnek bir davranış sergileyen taksi şoförü içerisinde pasaport ve yaklaşık 20 bin TL olan çantayı sahibine teslim etti.

Takside unutulan 20 bin lira sahibine teslim edildi VİDEO

"BÜTÜN TAKSİCİLERİ KÖTÜ BİLMESİN İNSANLAR"

Taksicilik yapan iyi insanların olduğunu vurgulayan Mete, “Aramızda kötü insanlar da var ama gerçekten iyi insanlar da var. Bütün taksicileri kötü bilmesin insanlar. Hepimiz bu ülkede yaşayıp herkes bir ekmek için çalışıyor. Çantanın içinde 10 milyon riyal, 1.300 dolar para vardı. Ne kadar olduğu da önemli değil. Bunu her şekilde gelip verecektik. Zaten çantayı gelip teslim ettik. Kendileri bana güvendikleri için çantayı kontrol etme gereği duymadılar. Bende kendilerine teşekkür ediyorum. Her zaman ülkemize bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Takside unutulan 20 bin lira sahibine teslim edildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD: Danimarka'nın Suriye'ye asker göndermesinden memnunuz

ABD: Danimarka'nın Suriye'ye asker göndermesinden memnunuz

83
Samuel Eto'o aktif futbol hayatına nokta koydu

Samuel Eto'o aktif futbol hayatına nokta koydu

18
Diyarbakır'daki anneler Ekrem İmamoğlu'na soruldu

Diyarbakır'daki anneler Ekrem İmamoğlu'na soruldu

606
Burcu Esmersoy boşandı

Burcu Esmersoy boşandı

76
İklim değişikliğine dikkat çekmek için stada 300 ağaç

İklim değişikliğine dikkat çekmek için stada 300 ağaç

32
İstanbul'dan gönderilecek Suriyeli sayısı 100 bin

İstanbul'dan gönderilecek Suriyeli sayısı 100 bin

180
Neymar reklam panosuna kafasını çarptı

Neymar reklam panosuna kafasını çarptı

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir