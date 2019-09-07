Takside unutulan 20 bin lira sahibine teslim edildi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki bir taksi durağında şoför olarak çalışan Okay Mete, Karaköy’den müşteri olarak aldığı İranlı 2 turisti Taksim’e bıraktı.

Daha sonra aracına aldığı başka bir müşteri, araçta çanta olduğunu fark etti. Müşterinin uyarısı üzerine çantayı alan taksi şoförü, çantayı kontrol ederek sahibine ulaşmaya çalıştı.

ÇANTADAN 20 BİN LİRA ÇIKTI

Okay Mete, İranlı turistin çantasının içerisinde daha önce endüstriyel mutfak ürünleri aldığı bir kişinin telefon numarasını buldu.

Daha sonra telefonda durumu anlatan Mete, aracında bulduğu çantayı sahibine teslim etmek istediğini belirtti. İranlı turistler ile bir araya gelerek, örnek bir davranış sergileyen taksi şoförü içerisinde pasaport ve yaklaşık 20 bin TL olan çantayı sahibine teslim etti.

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"BÜTÜN TAKSİCİLERİ KÖTÜ BİLMESİN İNSANLAR"

Taksicilik yapan iyi insanların olduğunu vurgulayan Mete, “Aramızda kötü insanlar da var ama gerçekten iyi insanlar da var. Bütün taksicileri kötü bilmesin insanlar. Hepimiz bu ülkede yaşayıp herkes bir ekmek için çalışıyor. Çantanın içinde 10 milyon riyal, 1.300 dolar para vardı. Ne kadar olduğu da önemli değil. Bunu her şekilde gelip verecektik. Zaten çantayı gelip teslim ettik. Kendileri bana güvendikleri için çantayı kontrol etme gereği duymadılar. Bende kendilerine teşekkür ediyorum. Her zaman ülkemize bekliyoruz.” şeklinde konuştu.