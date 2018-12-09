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Takside unutulan 40 bin lira sahibine ulaştırıldı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir taksi durağında çalışan Sıracettin Erdoğan, müşterisinin unuttuğu 40 bin lirayı sahibine teslim etti.

DHA | 09.12.2018 - 20:39..
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Gaziosmanpaşa TEM Taksi Durağı'nda çalışan taksi şoförü Sıracettin Erdoğan, dün akşam saatlerinde Taksim'den müşteri olarak aldığı Ozan Işık'ı Beyoğlu Çıksalın'a bıraktı. Daha sonra aracına aldığı başka bir müşteri araçta bir çanta olduğunu fark etti. Müşterinin uyarısı üzerine çantayı alan taksi şoförü Sıracettin Erdoğan, çantayı taksi durağına getirdi.

ÇANTANIN SAHİBİNE ULAŞTI

Çantadaki kimlik bilgilerinden çantasını takside unutan Ozan Işık'a ulaşan durak yönetimi, paranın kendilerinde olduğunu gelip teslim almasını istedi. Durak yönetiminin sabah saatlerinde aradığı Işık, akşama kadar gelmeyince yönetim durumu polis ekiplerine bildirdi. Durağa gelen polis ekipleri, müşteri ve taksi şoförünü alarak emniyete götürdü.

Takside unutulan 40 bin lira sahibine ulaştırıldı

40 BİN LİRAYI TESLİM ETTİ

Yapılan incelemelerde emniyetteki tutanağın tutulmasının ardından içerisinde para bulunan çantanın Işık'a ait olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, içerisinde bir miktar Döviz ve Türk Lirasının bulunduğu yaklaşık 40 bin lirayı Ozan Işık'a teslim etti.

Takside unutulan 40 bin lira sahibine ulaştırıldı

"İNSANİ BİR GÖREV OLARAK PARAYI TESLİM ETTİK"

Durak başkanı Sami Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu arkadaş bizim durağımızda çalışıyor. Dün akşam mesai saati içerisinde arabada çanta bulmuş. Çantayı açtığı zaman içerisinin para dolu olduğunu görmüş. Arkadaşımız çantayı bulduktan getirdi bize teslim etti. İçini açtık kimliklere baktık. Paranın sahibine ulaştık. 40 bin TL civarında para olduğunu fark ettik. Sabah aradığımız halde akşam saatlerinde geldi. Uzun süre gelmeyince kuşkulandık ve Polis ekiplerini çağırdık. İnsani bir görevimiz olarak teslim ettik" dedi.

Takside unutulan 40 bin lira sahibine ulaştırıldı

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