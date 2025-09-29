9 asırlık Haburman Köprüsü’nde tarihi dokuya zarar

Diyarbakır’ın Çermik ilçesi Haburman köyü yakınlarında bulunan Haburman Köprüsü, Artuklu döneminin en önemli mimari eserlerinden biri olarak biliniyor. Arapça kitabesine göre köprü, 1179-1180 yıllarında Artuklu hükümdarı Necmeddin Alpı’nın kızı Zübeyde Hatun tarafından, kardeşi II. Kutbüddin İlgazi döneminde yaptırıldı.

ARTUKLU MİMARİSİNİN İZLERİNİ TAŞIYOR

Kesme taştan inşa edilen köprü, yüzyıllara rağmen ayakta kalmayı başararak bölgenin tarihî dokusunu yansıtıyor. Depremlerden zarar görmeden günümüze ulaşan yapı, Artuklu mimarisinin zarif örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

TAŞLARA YAZILAN İSİMLER TEPKİ ÇEKTİ

Ancak köprüyü ziyaret eden bazı kişiler, isimlerini yapının taşlarına kazıyarak tahribata yol açtı. Bu durum, bölge halkı ve ziyaretçiler tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

"YETKİLİLER ÇÖZÜM BULSUN"

Vatandaşlar, tarihî yapının korunması gerektiğini vurgulayarak yetkililere çağrıda bulundu. Tarihi eserlerin duyarsız kişiler tarafından zarar görmesinin önüne geçilmesi istendi.