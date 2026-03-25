Kırşehir’de Çanakkale ruhunu yaşatan sergi

Kırşehir’de Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından, “Çanakkale Savaş Objeleri ve Fotoğrafları Sergisi” düzenlendi.

Bir kolejin konferans salonunda açılan sergide, Çanakkale Savaşı’ndan günümüze ulaşan orijinal harp malzemeleri, kişisel eşyalar ve tarihi fotoğraflar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Toplam 20 pano ve 20 vitrinden oluşan sergide; top mermileri, tabancalar, kılıçlar, serum kitleri, mataralar ve çeşitli mühimmatların yanı sıra döneme ait pek çok eser yer aldı.

"TARİHİMİZİ ÖĞRENMELİ VE MERAK ETMELİYİZ"

Serginin ardından düzenlenen konferansta konuşan Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı, gençlerin tarih bilinci kazanmasının önemine dikkat çekti.

Balcı, öğrencilerden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale’de mücadele eden kahramanların verdiği emekleri öğrenmelerini isteyerek, “Çanakkale’de verilen mücadele, bu milletin azim ve fedakarlığının en büyük göstergelerinden biridir. O ruhun bugün de yaşadığını görüyorum.” dedi.

ÇANAKKALE RUHU GELECEK NESİLLERE AKTARILIYOR

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kırşehir Şube Başkanı Mutlu Kılıçaslan ise serginin amacının, Çanakkale ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade etti.

Kılıçaslan, sergide yer alan fotoğrafların ve objelerin, Çanakkale’de verilen büyük mücadelenin ve fedakarlığın somut birer hatırası olduğunu vurguladı.

Etkinlik, öğrencilerin sahnelediği tiyatro gösterisi ve okunan şiirlerin ardından sona erdi. Serginin belirli bir süre boyunca ziyaretçilere açık olacağı bildirildi.