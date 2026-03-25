Denizli’de 100 milyon yıllık deniz yıldızı fosili bulundu

Denizli’nin Baklan ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan bir vatandaş, milyonlarca yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen deniz yıldızı fosili buldu. Boğaziçi Mahallesi sınırlarındaki Asar mevkiinde keşfedilen fosil, bulan kişi tarafından korunarak yetkililere bildirildi.

"BÖLGENİN GEÇMİŞİNE IŞIK TUTUYOR"

Çalkebir Kültür Derneği Kurucusu Ahmet Akbay, bulunan fosilin bölgenin jeolojik geçmişi açısından dikkat çekici bir bulgu olduğunu ifade etti. Akbay, Çalkebir’in yalnızca tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, aynı zamanda jeolojik yapısıyla da önemli bir bölge olduğunu belirterek, “Bu fosil, bölgenin geçmişine ışık tutan değerli bir kanıt niteliğinde.” dedi.

"100 MİLYON YIL ÖNCE DENİZ ALTINDAYDI"

Yapılan gözlem ve değerlendirmelere göre Çalkebir ve çevresinin, yaklaşık 100 milyon yıl önce deniz altında olduğu düşünülüyor. Günümüzde yüksek konumda bulunan bazı alanların, o dönemde denizin içinden yükselen küçük adacıklar şeklinde olduğu tahmin ediliyor.

ARAZİ YAPISI, GEÇMİŞTEKİ SU HAREKETLERİNİ GÖSTERİYOR

Bölgedeki kum tepeleri ve arazi yapısının özellikle Türkmen Yüzü yönünde geçmişte güçlü su akıntılarının etkili olduğunu ortaya koyduğunu belirten Akbay, Karacadağ’ın da geçmişte daha yüksek bir konumda bulunduğunu ve zamanla yaşanan çökme ile büyük depremler sonucunda alçalmış olabileceğini dile getirdi.

ESKİ GÖLÜN İZLERİ HALA GÖRÜLÜYOR

Akbay ayrıca, eski şehir yolu çevresindeki dere yatağının geçmişte bölgede var olduğu düşünülen büyük bir gölün kalıntılarını taşıdığını ifade etti. Günümüzde çevrede görülen küçük göl oluşumlarının da bu görüşü desteklediğini sözlerine ekledi.