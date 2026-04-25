Çanakkale Cephesi’nde kalemle yazılan tarih

Çanakkale Cephesi, Türk harp muhabirliğinin en sistemli ve disiplinli şekilde uygulandığı alanlardan biri oldu. Osmanlı Genelkurmayı izniyle cepheye giden gazeteciler, belirlenen kurallar çerçevesinde hem gözlem yaptı hem de yaşananları kamuoyuna aktardı.

Muhabirlerin koluna takması zorunlu olan “H.M.” yazılı beyaz şerit, onların görevli olduğunu gösteren en önemli işaretlerden biri olarak öne çıktı.

SAVAŞIN HER ANI KALEME ALINDI

Cephede görev yapan gazeteciler; siperlerden hastanelere, karargâhlardan cephe hattına kadar geniş bir alanda gözlemler yaptı. Şehit definleri, yaralı askerlerin durumu, kahramanlık hikâyeleri ve günlük yaşam detayları gazetelere taşındı.

Bu haberler, savaşın yalnızca askeri yönünü değil, insanlık boyutunu da ortaya koydu.

CEPHEDE GÖREV YAPAN ÖNEMLİ İSİMLER

Dönemin önemli gazetecileri arasında Hüseyin Kazım Bey, Kalcızade Mehmet Agah Efendi, Kemaleddin Şinasi Bey, Ali Ekrem Bey ve Burhaneddin Bey gibi isimler yer aldı.

Bazı muhabirler cepheyi baştan sona takip ederken, bazıları hastaneler, karargâhlar ve kırsal alanlarda savaşın farklı yönlerini gözlemledi.

MUSTAFA KEMAL İLE İLK RÖPORTAJ

Tanin gazetesi muhabiri Ali Ekrem Bey, Mustafa Kemal ile yapılan ilk röportajı gerçekleştiren gazeteci olarak tarihe geçti. Cephede iki gün boyunca Mustafa Kemal’in yanında kalan Ali Ekrem Bey, gözlemlerini ayrıntılı şekilde kaleme aldı.

HARP MUHABİRLİĞİ AYNI ZAMANDA BİR BELGE NİTELİĞİNDE

Çanakkale Savaşları Enstitüsü’nden Buğra Terzi’ye göre, dönemin gazeteleri yalnızca haber değil, aynı zamanda güçlü birer propaganda aracına dönüştü.

Terzi, “Bu haberler halkın moral ve motivasyonunu doğrudan etkiliyordu. Savaşın kaderi hakkında toplumun algısını şekillendiren en önemli araçlardan biriydi.” dedi.

BASIN, PROPAGANDA VE İSTİHBARAT DENGESİ

Uzmanlara göre cephedeki gazetecilik faaliyetleri aynı zamanda hassas bir denge üzerine kuruluydu. Yer ve isimlerin gizlenmesi zorunluluğu, düşman unsurların istihbarat elde etmesini engellemek için uygulanıyordu.

Çanakkale’de yazılan bu haberler, bugün hem tarihsel belge hem de dönemin ruhunu yansıtan önemli kaynaklar olarak kabul ediliyor.