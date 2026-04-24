Çanakkale Kara Savaşları’nın 111. yılında Fransız Askeri Mezarlığı’nda anma töreni

Çanakkale Kara Savaşları’nın 111. yılı dolayısıyla Gelibolu Yarımadası’nda anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda Fransız Askeri Mezarlığı’nda düzenlenen törende, farklı ülkelerden temsilciler bir araya geldi.

"SAYGI TÜM ASKERLER İÇİN"

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, törende yaptığı konuşmada anmanın yalnızca Fransız ve İtilaf askerleriyle sınırlı olmadığını vurguladı.

Dumont, bu topraklarda hayatını kaybeden Osmanlı askerlerine de aynı saygının gösterildiğini ifade etti.

Törende Fransa ve Türkiye adına çelenk sunumu gerçekleştirildi. Ömer Toraman ile Büyükelçi Dumont, anıta çelenk bıraktı.

Farklı ülkelerden gelen misyon temsilcileri de kendi ülkeleri adına anıta çelenk sundu.

Pierre Loti Fransız Lisesi öğrencileri, savaşta hayatını kaybeden askerlerin mektuplarını okuyarak törende duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

ÇOK DİLLİ DİJİTAL REHBER TANITILDI

Tören kapsamında, mezarlıkta yatan askerlerin hikâyelerini anlatan QR kodlu sesli rehber sistemi tanıtıldı. Sistem, ziyaretçilere Türkçe, İngilizce ve Fransızca seçeneklerle bilgi sunuyor.

GENİŞ ULUSLARARASI KATILIM

Programa, farklı ülkelerden üst düzey askeri ve diplomatik temsilciler katıldı. Katılımcılar arasında Cindy Kiro, David Johnston gibi isimler de yer aldı.

Tören, mezarlara karanfil bırakılması ve anı defterinin imzalanmasının ardından sona erdi.

Etkinlik, Çanakkale ruhunun uluslararası düzeyde anılmaya devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.