Çanakkale’de 57. Alay’ın izinde anlamlı yürüyüş

Çanakkale’de, 1915 ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında binlerce katılımcı bir araya geldi. Çanakkale Kara Savaşları’nın 111. yıl dönümünde gerçekleştirilen yürüyüşte, 57. Alay’ın tarihi güzergâhı yeniden canlandırıldı.

KOCADERE'DE BAŞLAYAN TARİHİ YOLCULUK

Katılımcılar, yürüyüş öncesinde Eceabat ilçesine bağlı Kocadere köyünde kamp kurdu. Sabahın erken saatlerinde başlayan hazırlıklar, tarihi atmosferi yeniden hissettirdi.

ŞEHİTLERİN SON YEMEĞİ İKRAM EDİLDİ

Etkinlik kapsamında, 57. Alay askerlerinin son yemeği olduğu rivayet edilen kırık buğday çorbası katılımcılara dağıtıldı. Bu sembolik ikram, yürüyüşe katılanlara duygusal anlar yaşattı.

SABAH NAMAZIYLA BAŞLAYAN HAREKET

Tarihi birliklerin o günkü ruhuna uygun şekilde sabah namazı kılındıktan sonra saat 06.00’da yürüyüş başladı. Katılımcılar, 111 yıl önceki askerlerin izinden ilerleyerek tarihi güzergâha yöneldi.

Etkinliğe Safa Koçoğlu Gürsoy, Ömer Toraman, Bahtiyar Ersay ve çok sayıda askeri ve sivil yetkili katıldı. Öğrenciler, izciler ve vatandaşlar da yürüyüşte yer aldı.

TARİHİ CANLANDIRMALARLA ÇANAKKALE RUHU

Yürüyüş güzergâhında 2. Kolordu Komutanlığı tarafından hazırlanan temsili savaş canlandırmalarıyla Çanakkale Savaşı’nın atmosferi yeniden yaşatıldı.

“57. Alay’ın İzinde, Çanakkale Ruhunu Yaşatmak İçin Yürüyoruz” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 6 kilometrelik güzergâh 1,5 saatte tamamlandı. Yürüyüş Conkbayırı’nda sona erdi.

Katılımcılar, Mustafa Kemal Atatürk’ün 57. Alay’a verdiği tarihi emirle özdeşleşen bu yürüyüşte, Çanakkale ruhunu bir kez daha yerinde hissetti.