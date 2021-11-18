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    İngiltere'de İslam dünyasına ait ilk Osmanlı atlası, rekor fiyata satıldı

    İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki tarihi bir evin çatı katında bulunan Osmanlı atlası, açık artırmada tahmini fiyatının 4 katına, 86 bin 250 sterline satıldı.
    • AA
    • 18.11.2021 - 03:06
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    İngiltere'de İslam dünyasına ait ilk Osmanlı atlası, rekor fiyata satıldı

    300 yıldan fazla süredir Sitwell ailesine ait olan evde bulunan Osmanlı atlasından sadece 50 nüsha basıldı.

    İSLAM DÜNYASINDA BASILAN İLK ATLAS

    Dreweatts Müzayede Evi, söz konusu Osmanlı atlasının, "İslam dünyasında basılan ilk atlas" olduğunu belirtti.

    86 BİN STERLİNE SATILDI

    BBC'de yer alan habere göre, son derece nadir olan bu atlas, İngiltere'deki bir alıcıya tahmin edilenin 4 katından fazla bir meblağ olan 86 bin 250 sterline satıldı.

    DÜNYANIN FARKLI BÖLGELERİNDEN 24 HARİTA

    Atlas, dünyanın farklı bölgelerini gösteren elle renklendirilmiş 24 harita içeriyor.

    İngiltere de İslam dünyasına ait ilk Osmanlı atlası, rekor fiyata satıldı #1

    "HARİKA BİR ATLAS"

    Dreweatts Müzayede Evi'nden uzman Denise Kelly, atlasla ilgi yaptığı değerlendirmede, "Bu harika bir atlas. Ciltleme, coğrafi haritalar ve gökyüzüne ilişkin haritanın durumu olağanüstü. Satışa çıkacak büyüleyici bir obje." ifadesini kullandı.

    Atlasın, İngiltere'ye, Sitwell ailesi üyesi General Lord Hely-Hutchinson tarafından getirildiği tahmin ediliyor.

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