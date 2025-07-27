İzmir Bergama'da 1.400 yıllık bronz kazan bulundu

İzmir'in Bergama ilçesindeki Pergamon Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait 1.400 yıllık olduğu değerlendirilen bronz kazan bulundu.
Pergamon Antik Kenti Kazı Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, antik kentte "Geleceğe Miras" projesi kapsamında çalışmalar, Prof. Dr. Yusuf Sezgin başkanlığında yürütülüyor.
BRONZ KAZAN BULUNDU
Kızıl Avlu'nun yakınındaki kazılarda "Mozaikli Ev" olarak adlandırılan yapıdaki havuz alanında, bütünlüğü korunmuş şekilde bronz kazan bulundu.
ÖZELLİKLERİ:
Eserin yüksekliğinin 23 santimetre, genişliğinin 28 santimetre, derinliğinin de 21 santimetre olduğu belirtilen açıklamada, bronz kazanın dövme tekniğiyle imal edildiği kaydedildi.
ÇEKİÇ İZLERİ DURUYOR
Açıklamada, bronz kabın iyi korunduğu konservasyon ve restorasyon çalışmaları sonucunda yüzeyinde yer alan çekiç izlerinin net şekilde gözlemlendiği vurgulandı.
SERGİLENECEK
Restorasyon ve temizlik süreci tamamlanan bronz kazanın, yakın zamanda Bergama Müzesi'nde sergilenmesi planlanıyor.