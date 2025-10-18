Karahantepe kazılarında günlük yaşama ait kulübeler ortaya çıkarıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Neolitik Çağ’ın önde gelen yerleşimlerinden Karahantepe’de yürütülen kazı çalışmalarında, dönemin sosyal yaşamına ışık tutacak yeni bulgular gün yüzüne çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında hız kazanan kazılarda, günlük yaşamın izlerini taşıyan 30’dan fazla kulübe açığa çıkarıldı.

KAMUSAL YAPILARIN ÇEVRESİNDE KONUT DÜZENİ

Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, kazılarda sadece kamusal alanların değil, aynı zamanda insanların gündelik hayatlarını sürdürdükleri konutların da ortaya çıkarıldığını belirtti.

Karul, açığa çıkarılan alanın, merkezde yer alan bir kamusal yapı ile onun çevresine bitişik şekilde inşa edilmiş kulübelerden oluştuğunu ve bunun belirgin bir yerleşim düzenine işaret ettiğini söyledi.

"ARI PETEĞİ GİBİ DÜZENLENMİŞ KULÜBELER

Kazı Başkanı Karul, tespit edilen kulübelerin mimari açıdan oldukça dikkat çekici olduğunu vurguladı:

Karahantepe’de 30’un üzerinde kulübe açığa çıkardık. Bunlar kimi zaman eski dolguların içine, kimi zaman da ana kayaya oyularak yapılmış. Düzeni arı peteğini andırıyor. Bazıları 3 metre, bazıları 6 metre çapında ve duvarları genellikle oval ve asimetrik.

Karul, yapıların içerisinde dikili taşlar, ocaklar, yassı taşlarla düzenlenmiş tabanlar ve depolama amaçlı bölmeler bulunduğunu, ayrıca öğütme taşlarının konduğu sekiler tespit ettiklerini de aktardı.

ZEMİNE GÖMÜLÜ YAŞAM ALANLARI

Tamamı zemine gömülü olarak inşa edilen kulübelerin, Neolitik dönemde insanların günlük yaşamlarını sürdürdükleri yerler olduğunu belirten Karul, bu yapılardaki yaşam biçimlerini anlamaya yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

TERK EDİLEN YAPILAR, TOPRAKLA DOLDURULMUŞ

Karul, kazı bulgularına göre kulübelerin, tıpkı anıtsal kamusal yapılar gibi toprakla doldurularak terk edildiğini ifade etti:

“Bu yapıların terk edilmeden önce içlerindeki dikili taşların kırıldığı veya bulundukları yere devrilerek bırakıldığı anlaşılıyor. Ardından içlerinin toprakla doldurulması işlemi yapılmış.”

DİKİLİ TAŞLAR YENİDEN YAAĞA KALDIRILIYOR

Karul, dikili taşların özgün konumları tespit edilebilenlerinin yerlerine yeniden yerleştirildiğini, parçalanmış durumda olanların ise restorasyonla ayağa kaldırıldığını söyledi.

Bu çalışmalar sayesinde Karahantepe’de, Neolitik dönemin mimari düzeni ve yaşam biçimine dair önemli verilerin elde edildiğini vurguladı.