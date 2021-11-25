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    Kayseri'de mezun olamayan şehit öğrencilerin diplomaları, 100 yıl sonra verildi

    Kayseri'de mezun olamayan şehit öğrencilerin diplomaları, 100 yıl sonra verildi

    Sakarya Meydan Muharebesi'ne giden ve hepsi şehit olan Taş Mektep okulunun öğrencilerinin diplomaları, 100 yıl sonra temsili olarak lise öğrencilerine verildi.
    • AA
    • 25.11.2021 - 04:34
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    Kayseri Lisesi Mezunları Derneğince, Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezinde Öğretmenler Günü kapsamında Sakarya Meydan Muharebesi'ne katıldıkları için mezun olamayan son sınıf öğrencilerini anmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

    "TAŞ MEKTEP" MARŞINI SÖYLEDİLER

    Etkinlikte, Kayseri lisesinden mezun olan şair Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Kayseri Lisesi'nin nura koşan gençleri" dizesiyle başlayan "Taş Mektep" şiirinin bestelendiği marşa öğretmen ve öğrenciler de eşlik etti.

    "SAKARYA'DA ŞEHİT OLAN ÖĞRENCİLERİ ANDIK"

    Dernek Başkanı Ömer Uzunoğlu, program öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılan ve şehit olan öğrencileri anmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

    Kayseri de mezun olamayan şehit öğrencilerin diplomaları, 100 yıl sonra verildi #1

    "ATALARININ SORUMLULUKLARINI TAŞIMALARINI İSTİYORUZ"

    Hazırlanan diplomaları lise 1. sınıfa giden öğrencilere vereceklerini belirten Uzunoğlu, bununla lise talebelerinin atalarının sorumluluklarının taşınmasını arzu ettiklerini ifade etti.

    Kayseri de mezun olamayan şehit öğrencilerin diplomaları, 100 yıl sonra verildi #2

    İLK KEZ ŞEHİT ÖĞRENCİLERİN DİPLOMALARI VERİLECEK

    Lise tarihinde şimdiye kadar kimseye şehitlerin diplomalarının verilmediğini vurgulayan Uzunoğlu, mezun olamayan 10 şehidin diplomasının 10 öğrenciye verileceğini dile getirdi.

    Kayseri de mezun olamayan şehit öğrencilerin diplomaları, 100 yıl sonra verildi #3

    ORJİNAL DİPLOMALARIN ASLI YAPILDI

    Uzunoğlu, şehitlerin isimlerinin tespit edilerek, o dönemin orijinal diplomalarının aslının yapıldığını da kaydetti.

    Kayseri de mezun olamayan şehit öğrencilerin diplomaları, 100 yıl sonra verildi #4

    ŞEHİTLERİN ADLARI OKUNDU

    Mezun ve okulda görevli 120 öğretmenin katıldığını etkinlikte, öğrencilere şehitlerin ismi okunarak diplomaları teslim edildi.

    Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Saim Durgun, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

    Kayseri de mezun olamayan şehit öğrencilerin diplomaları, 100 yıl sonra verildi #5

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