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Kayseri'de mezun olamayan şehit öğrencilerin diplomaları, 100 yıl sonra verildi

Kayseri'de mezun olamayan şehit öğrencilerin diplomaları, 100 yıl sonra verildi

Sakarya Meydan Muharebesi'ne giden ve hepsi şehit olan Taş Mektep okulunun öğrencilerinin diplomaları, 100 yıl sonra temsili olarak lise öğrencilerine verildi.