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AA & Ensonhaber

KKTC'nin 15 Kasım 1983'teki kuruluşunda önemli bir rol oynayan ve ilk Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olan Mehmet Bayram, o dönemdeki süreci anlattı.

Bayram, KKTC'den önce Kıbrıs Türk Federe Devleti'nde de bakanlık yaptığını belirterek, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın devlet ilanını büyük bir gizlilik içinde yürüttüğünü, uluslararası baskılardan kaçınmak için dünya ile iletişimi keserek süreci yönettiğini ifade etti.

Bayram, o dönemdeki uluslararası görüşmelerde Rum tarafının 1960'ta kurulan "Kıbrıs Cumhuriyeti" unvanını kullandığını, Türk tarafının ise "Federe Devlet" statüsüyle, sanki bir bölgeymiş gibi muamele gördüğünü belirterek şunları söyledi:

Toplantılarda Rum liderine 'Hazretleri', bizlerin liderine ise 'Bay' deniliyordu. Onlar devlet olarak kabul edilirken, biz sadece bir bölgeymişiz gibi muamele görüyorduk. Bu zorluklar içerisinde, Kuzey Kıbrıs’ta bağımsız bir devlet kurma fikri kaçınılmaz hale gelmişti.

KKTC'nin kuruluşundan önce Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve Denktaş'ın kendisinden "önemli bir gelişme olacak" diyerek Türkiye'ye erken dönmesini istediğini anlatan Bayram, 14 Kasım 1983 gecesinde Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın kendilerini toplayarak, devletin kuruluş bildirisini imzaladıklarını aktardı.

"O an bizim için hem onurlu hem de sevindirici bir andı" diyen Bayram, ardından bakan olarak bölgeyi dış dünyaya kapattıklarını, sadece Türkiye ile sınırlı iletişim kanallarını kullandıklarını belirtti. Böylece uluslararası baskılara ve Rumların engelleme girişimlerine karşı etkili bir önlem almış olduklarını söyledi.

KKTC'nin kuruluş sürecinin, daha önceki Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi ve Kıbrıs Türk Federe Devleti'nden geçtiğini hatırlatan Bayram, eski Cumhurbaşkanı Denktaş'ın, 1983'ten itibaren halkı ve kendilerini devlet kurma adına hazırladığını sözlerine ekledi.

"İNANCIMIZ SONSUZDU"

KKTC'nin ilanından sonra kurulan ilk Cumhuriyet Meclisi'nde milletvekili olarak görev alan ve bir dönem Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı yapan Kenan Akın, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda asker olarak yer aldığını belirterek şunları söyledi:

İkinci bir Türk devletinin kurulacağına olan inancımız hiç sarsılmadı. O dönemde halkla iç içe olarak, Kıbrıs Türk halkının daha bağımsız ve kendi kendini yönetebilecek bir seviyeye ulaşması için sürekli çalıştım.

KKTC'nin ilan edilmesinin ardından 31 yaşında en genç milletvekili olarak Cumhuriyet Meclisi'ne katıldığını anlatan Akın, sözlerini şöyle sürdürdü: