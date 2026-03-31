Şehit Kamil’in tabutundaki Türk bayrağı Panorama Müzesi’nde

Gaziantep savunmasının simge isimlerinden Şehit Kamil’in tabutuna örtülen Türk bayrağı, 25 Aralık Panorama Müzesi’nde özel vitrinde ziyaretçilerle buluşuyor. Annesini korumaya çalışırken süngülenerek şehit olan 14 yaşındaki Kamil’in naaşına örtülen bayrak, uzun yıllar Çanakkale’de yaşayan ve şehidin üvey kız kardeşinin soyundan gelen Müfide Çelikbaş tarafından sandıkta saklandı.

Bayrak, Çelikbaş’ın oğlu Tuğrul Alp’in girişimleriyle gün yüzüne çıkarıldı ve aileden teslim alınarak müzede sergilenmeye başlandı.

BİR ASIRLIK EMANET

Panorama 25 Aralık Tarih Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu, bayrağın bir asırdan uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, özel bir vitrinde koruma altına alındığını söyledi:

Bayrağın üzerindeki ay ve yıldız incelemeleri, Bayrak Kanunu öncesi yapıldığını gösteriyor. Şehit Kamil’in tabutuna örtülmüş olması ise bayrağı bizim için çok değerli kılıyor.

Severoğlu, müzenin sadece bir tarih mekânı olmadığını, Türk Kurtuluş Savaşı’nın Güney Cephesi’ni ve Maraş, Urfa, Adana, Hatay ile Kilis’in tarihini gelecek nesillere aktardığını vurguladı.

ZİYARETÇİLER DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Ziyaretçiler de tarihi bayrağın etkisi altında kaldı. Gaziantepli Rabia Bayramoğlu, "Bence herkes buraya gelmeli. Görmeden bu duyguyu hissedemezsiniz, empati kaçınılmaz oluyor." dedi.

Manisa’dan gelen Furkan Ağırbaş ise, "Şehit Kamil’in tabutuna sarılmış bu bayrak, hepimizin duygu ve düşüncelerini derinden etkiliyor. Ailesine, bayrağı bu zamana kadar muhafaza ettikleri ve müzede sergiledikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.