Balkan Savaşları şehitleri, Sarayiçi Adası’nda anıldı

Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şubesi tarafından Sarayiçi Adası’nda düzenlenen programda, Balkan Savaşları şehitleri dualarla yad edildi. “Balkan şehitleri için duaya, Gazze için kıyama” temalı etkinlikte, katılımcılar tarihe tanıklık eden anıt çınar önünde bir araya geldi.

KAHRAMAN ASKERLER VE VATAN DİRENİŞİ

AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, konuşmasında 26 Mart 1913’te teslim olan Edirne Kalesi’nin er ve subaylarının açlık ve yokluk içinde tutsak kaldığına dikkat çekti. İriş, Mehmet Şükrü Paşa komutasındaki askerlerin, Edirne’yi 155 gün boyunca büyük bir direnişle savunduğunu ifade ederek, “Bu topraklar, bizlere bırakılmış en ağır ve en kıymetli emanettir.” dedi.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE İNSANLIK DRAMI

İriş, Balkan Savaşları’ndaki acıların günümüzde Gazze’de masum insanların yaşadığı sıkıntılara benzediğini vurguladı. Siyonist işgalci güçlerin ve bazı ülkelerin masum sivillere yönelik saldırılarına dikkat çeken İriş, “Mukaddesatımız hedef alınıyor, biz birlikten ve dirlikten asla vazgeçmeyeceğiz.” diye konuştu.

ŞEHİTLER İÇİN DUA VE SERGİ

Program kapsamında Balkan Savaşları’ndan kalan fotoğraflar da sergilendi. Etkinliğe siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, şehitler için dualar ederek, onların hatırasını yaşatma sözünü bir kez daha yineledi.