İHA

Konya'nın Meram ilçesindeki Hacı Hasan Camii, 1409 yılında Karamanoğlu Mehmet Bey'in hükümetinde önemli bir devlet adamı olan Kadı Mürsel tarafından inşa edildi. Cami, sadece tarihi yapısıyla değil, aynı zamanda 616 yıl önce inşa edilen ve günümüze kadar sağlam bir şekilde ulaşan güneş saatiyle de dikkat çekiyor.

CAMİNİN TARİHİ VE YAPISI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. İsmail Kuğu, caminin yapım tarihi hakkında şu bilgileri veriyor:

Cami, 1409 yılında Kadı Mürsel tarafından vakıf eseri olarak inşa edilmiş. Dönemin önemli bir şahsiyeti olan Kadı Mürsel, camiyi uzun yıllar kullandıktan sonra 3. Selim döneminde büyük ölçüde yıkılıp yeniden yapılmış. 1907'de ise Sultan II. Abdülhamit döneminde Sarayönü Gözlü Köyü'nden Hacı Ali Ağa tarafından yeniden restore edilmiştir. Ancak caminin kıble yönündeki kitabeye baktığımızda, Kadı Mürsel Camii'sine ait olan bir kitabe görüyoruz. Bu da caminin orijinal yapısını ve Kadı Mürsel’in katkılarını hatırlatıyor.

ANADOLU'NUN EN ESKİ ÜGNEŞ SAATİ

Dr. Kuğu, caminin en önemli özelliklerinden birinin Anadolu'daki en eski güneş saatini barındırması olduğunu belirtiyor:

Bu güneş saati, caminin güney mihrap duvarına yerleştirilmiş ve yaklaşık 70 cm genişliğinde mermerden yapılmış. Saatin merkezinde yer alan mil, 15 derecelik aralıklarla çizilmiş çizgilerle çevrelenmiş. Saatin alt kısmında, öğle vakti ve ikindi vaktini belirten yazılar yer alıyor. Bu güneş saati, güneş ışınlarının yardımıyla ibadet vakitlerini hassas bir şekilde belirlemeye olanak tanır. Anadolu'da farklı dönemlere ait yaklaşık 150 güneş saati bulunuyor, ancak Hacı Hasan Camii'ndeki bu saat, milin bulunduğu noktada tam saat 6'yı gösteriyor ve 12 dilime ayrılmış 15’er derecelik açılarla vakit tayinini gerçekleştiriyor.

VATANDAŞLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Güneş saatini ilk kez gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek, saati büyük bir hayranlıkla incelediler. Bu nadir tarihi eser, hem ziyaretçilere geçmişin izlerini sunuyor hem de geleneksel zaman ölçme yöntemlerine olan ilgiyi artırıyor.