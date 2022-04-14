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    MSB'den tarihi Somali fotoğrafı

    Bölgede insani yardım harekatı için güvenli ortam sağlama görevi üstlenen Türkiye'nin 1993'te Somali'ye yaptığı yolculuk, MSB tarafından paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 11:41
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    MSB'den tarihi Somali fotoğrafı

    Türkiye-Afrika ilişkilerinin güçlendirildiği bir sürece girildi.

    Bu sürecin yanında Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle tarihi bir geçmişi olduğu da biliniyor.

    Karışık bir dönem geçiren Somali'ye 1993 yılında askeri yardım desteği veren Türkiye, insani yardım harekatı için güvenli ortam sağlamıştı.

    Mehmetçik'in Somali'deki görüntüleri

    Mili Savunma Bakanlığı, o yıllardan bir fotoğraf paylaşarak iki ülkenin kardeşliğini anımsattı.

    "1993 - Somali’de görevli Mehmetçik'ten tarihî bir fotoğraf…" notuyla yapılan paylaşımda, Mehmetçik'in Somali'de tankla ilerlediği görüntüler yer aldı.

    MSB den tarihi Somali fotoğrafı #1


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