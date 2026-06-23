Tarım arazilerinde yeni dönem: Hobi bahçeleri ve izinsiz yapılara sıkı denetim

Tarım arazilerinin amacı dışında kullanmanın önlenmesi amaçlanıyor.

Resmi Gazete'nin 20 Haziran 2026 tarihli sayısında yayımlanan 7584 sayılı Kanun ile tarım arazilerinin korunması, izinsiz yapılaşmanın önlenmesi ve hobi bahçesi benzeri uygulamalara yönelik önemli değişiklikler yapıldı.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, son yıllarda özellikle büyükşehirlerin çevresindeki tarım arazilerinin kooperatif, üyelik veya kullanım hakkı modeliyle küçük parçalara ayrılarak pazarlandığını belirtti.

Özelmacıklı, tarla vasfındaki taşınmazların fiilen hobi bahçesi, tiny house alanı, bağ evi veya hafta sonu yaşam alanı olarak sunulduğunu, ancak gerekli hukuki ve teknik kontroller yapılmadan gerçekleştirilen işlemlerin ciddi mağduriyetlere neden olduğunu söyledi.

SINIRLAMALAR GETİRİLDİ

Yeni düzenlemenin hem tarım alanlarının korunmasını hem de tüketicilerin yanıltıcı pazarlama yöntemlerinden korunmasını amaçladığını ifade eden Özelmacıklı, özellikle kooperatifler aracılığıyla yapılan uygulamalara yönelik önemli sınırlamalar getirildiğini vurguladı.

KOOPERATİFLERİN TARIM ARAZİSİ EDİNİMİNE SINIRLAMA

Düzenlemeyle birlikte, Kooperatifler Kanunu'na tabi kooperatiflerin, imar planlarında "tarımsal niteliği korunacak alan" olarak belirlenen bölgelerde ve tarım arazilerinde mülkiyet veya sınırlı ayni hak edinmesine kısıtlama getirildi.

Tarımsal amaçlı faaliyet gösteren kooperatiflerin ise bu tür taşınmazlarda mülkiyet edinimi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iznine bağlandı. Böylece tarım dışı amaçlarla kurulan kooperatiflerin tarım arazilerini fiilen hobi bahçesi modeline dönüştürmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İZİNSİZ YAPILARA ABONELİK VERİLEMEYECEK

Kanunun en dikkat çeken düzenlemelerinden biri de izinsiz yapı ve tesislere elektrik, su ve doğal gaz aboneliği verilmesinin engellenmesi oldu.

Yeni hükme göre, gerekli izinler alınmadan tarım arazileri üzerine inşa edilen yapılara altyapı bağlantısı ve abonelik tesis edilemeyecek. Kurala aykırı hareket eden kurum ve kuruluşlara her abonelik için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Tebliğden sonra aboneliğin 30 gün içinde iptal edilmemesi halinde ise her ay için ek 100 bin lira ceza kesilebilecek.

Ayrıca tarım arazilerindeki izinsiz kullanım ve uygulamalara ilişkin metrekare bazlı idari para cezaları da artırıldı.

TÜKETİCİLERE UYARI

Mustafa Hakan Özelmacıklı, tarla, bağ, bahçe, zeytinlik, hobi bahçesi veya tiny house alanı olarak pazarlanan projelerde vatandaşların resmi belgeleri incelemeden yatırım kararı vermemesi gerektiğini söyledi.

Özelmacıklı, tapu niteliği, imar durumu, tarım dışı kullanım izinleri, yapı ruhsatı ve aboneliklerin hukuki dayanağının mutlaka araştırılması gerektiğini belirterek, kooperatif üyeliği, kullanım sözleşmesi veya hisse devrinin her zaman doğrudan tapu mülkiyeti anlamına gelmediğine dikkat çekti.

Elektrik, su veya doğal gaz aboneliğinin bulunmasının da tek başına taşınmazın mevzuata uygun olduğunu göstermediğini ifade eden Özelmacıklı, "İmar gelecek", "ev yapılabilir", "ruhsata gerek yok", "tiny house konulabilir" gibi söylemlerin mutlaka resmi belgelerle doğrulanması gerektiğini kaydetti.

EMLAKÇILARA BELGE UYARISI

Gayrimenkul profesyonellerinin de portföy kabul ederken yalnızca satıcı beyanlarına güvenmemesi gerektiğini vurgulayan Özelmacıklı, tarım arazilerinin pazarlanmasında belgeye dayanmayan vaatlerden kaçınılması gerektiğini söyledi.

Vatandaşlara acele karar vermemeleri çağrısında bulunan Özelmacıklı, yatırım süreçlerinde yetki belgeli emlak işletmeleriyle çalışılmasının ve tüm işlemlerin resmi belgeler üzerinden yürütülmesinin önem taşıdığını belirtti.