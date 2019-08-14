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Tatil için İstanbul'dan ayrılanlar dönüyor

Kurban Bayramı tatilini erken tamamlayan vatandaşların dönüş yolculuğu başladı.

AA | 14.08.2019 - 00:37..
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Tatil için İstanbul'dan ayrılanlar dönüyor

Tekirdağ-İstanbul yolu ve Çanakkale, Balıkesir, İzmir güzergahından İstanbul'a bağlanan yollarda araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip Trakya istikametine giden tatilcilerin, dönüş yolculuğu erken başladı.

Tatil için İstanbul'dan ayrılanlar dönüyor

Dönüş yolculuğunu son güne bırakmayıp, trafikte çile çekmek istemeyen tatilciler İstanbul girişinden itibaren yoğunluğa neden oldu. Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesindeki illere gitmek için yola çıkan tatilciler Silivri’den itibaren TEM’de uzun kuyruklar oluşturdu.

Tatil için İstanbul'dan ayrılanlar dönüyor

YOĞUNLUK HARİTASI KIRMIZI

İstanbul yoğunluk haritasında ise Silivri girişinden itibaren bazı bölgelerdeki yoğunluğun kırmızı olduğu görüldü.

EDREMİT KÖRFEZİ'NDEN ÇIKIŞ YOK

Çanakkale-Balıkesir ve Çanakkale-İzmir kara yollarının Akçay ile Altınoluk tatil bölgelerinin girişlerinde araç yoğunluğu yaşanıyor.

Akçay Mahallesi'nden geçen E-87 kara yolu giriş kavşağı, polis ekipleri tarafından zaman zaman araç trafiğine kapatılıyor.

Bölgede araç trafiğinde yaşanan yoğunluk nedeniyle özellikle E-87 kara yolunda kilometrelerce kuyruk oluşuyor.

Akçay'a girmek isteyen araçların oluşturduğu konvoy nedeniyle İzmir-Çanakkale kara yolunda da zaman zaman trafik akışı duruyor.

Polis ekipleri, bölgedeki trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.


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