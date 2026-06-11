Tatil sezonunun başlaması ile Bodrum koylarında yat yoğunluğu oluştu

Yaz aylarının gelmesi ile beraber sıcak havalar etkili olmaya başladı.

Sıcak havalar sonrası Akdeniz ve Ege'de bulunan bir çok kentte tatil sezonu açıldı.

Bu kentlerden bir tanesi de her yüzbinlerce turisti ağırlayan Muğla’nın Bodrum ilçesi oldu.

KOYLARDA YAT YOĞUNLUĞU

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum’da sezonun açılmasıyla deniz trafiği de hız kazandı.

Yerli ve yabancı bayraklı yüzlerce özel yat ile ahşap tekneler Bodrum koylarına demir atarken, milyon dolarlık ultra lüks yatlar da ilçede görüntü oluşturdu.

DAHA DA ARTMASI BEKLENİYOR

Özellikle Bodrum Kalesi çevresindeki yoğunluk dikkat çekerken, önümüzdeki günlerde denizdeki tekne sayısının daha da artmasının beklendiği öğrenildi.

Bodrum’da yaklaşık 2 bin ticari yat ile 5 binin üzerinde özel yat bulunduğu belirtilirken, sezon yoğunluğunun bazı bölgelerde deniz trafiğini zorlaştırdığı ifade edildi.

"İKİ HAFTA SONRA BU BÖLGELERE GİRMEK ZORLAŞACAK"

TÜRSAB Bodrum Bölge Başkanı Enver Kantarmış, artan özel yat yoğunluğunun ticari faaliyetleri olumsuz etkilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu yatların hepsi özel. Bodrum ekonomisine herhangi bir katkısı yok. Sadece gördüğünüz gibi kalenin etrafını kapatmış durumdalar.



Ticaret yapan yatlarımız burada tur yaptığı zaman özellikle kaleyi göstermek istediklerinde bu şu anda imkansız hale geliyor.



Yaklaşık iki hafta sonra özel yat yoğunluğu nedeniyle bu bölgelere giriş daha da zorlaşacak. Bu durum ticari yatlarımız ve ekonomi açısından dezavantaj oluşturuyor.”