Tayfur Bingöl yeni aracının plakasıyla dikkat çekti

Kocaelispor'un sezon başında kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, bu kez saha dışı bir olayla gündeme geldi.

Sosyal medyada çokça paylaşılan Tayfur, yeni aracına yaptırdığı özel plakayla dikkat çekti.

ÖZEL PLAKA YAPTIRDI

Yeşil-siyahlı futbolcunun Range Rover marka aracı için kendi adı ve soyadından oluşan özel plaka yaptırdığı görüldü.

Gelen bilgiye göre Bingöl, özel plaka tercihi için 125 bin TL ödeme yaptı.

Plakanın üzerinde “34 Tayfur Bingöl 010” ifadesi yer aldı.

NO LOOK TAYFUR...

Öte yandan Kocaelisporlu Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş maçındaki "no-look" pasları gündem olmuştu.

Bingöl, bakmadan attığı paslarla o dönem izleyenleri gülümsetmişti.