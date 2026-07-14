Tayland'da cesaret sınırlarını zorlayan deneyim

Tayland, turizmde macera ve ekstrem sporları cazibe merkezi haline getirmeye yönelik deneyimlere ev sahipliği yapıyor.

Bangkok'un gökdelenlerinde, turistlere adrenalin dolu aktiviteler sunuluyor.

YÜKSEKLİK KORKUSUNU TETİKLEYEN AKTİVİTE

Bunlar arasında en dikkat çekenlerden biri, Mahanakorn'daki eğilebilir platform deneyimi.

Bu tür aktiviteler, güvenli bir şekilde tasarlanmış olsa da yükseklik korkusu olanlar için cesaret sınırlarını zorluyor.

HEYECAN DOLU DENEYİM SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ

Deneyimi yaşayan yerli ve yabancı turistler o anları sosyal medyada paylaşıyor.

Paylaşılan görüntülerde, katılımcılar özel bir platforma giriyor.

YÜZLERCE METRE YÜKSEKLİKTE 'UÇURUM' DENEYİMİ

Platform dışarı doğru eğilerek şehrin gece manzarası üzerinde adeta 'uçurum' hissi yaratıyor.

Katılımcılar emniyet kemerleri ve koruyucu ağlarla güvence altına alınmış olsa da yerden yüzlerce metre yükseklikteki bu deneyim, cesaret sınırlarını zorluyor.