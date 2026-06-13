TBF Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a para cezası uyguladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, aldığı kararları duyurdu.

Federasyon, Beşiktaş Kulübü'ne Bahçeşehir Koleji maçında yaşanan seyirci olayları nedeniyle ceza verdiğini açıkladı.

815 BİN LİRA PARA CEZASI

TBF'den yapılan açıklamaya göre, 10 Haziran'da Beşiktaş ile Bahçeşehir Koleji arasında oynanan Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final müsabakasındaki salon ve seyirci olayları, seyircilerin neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle siyah-beyazlı kulübe toplam 815 bin lira para cezası uygulandı.