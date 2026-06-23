TBF Disiplin Kurulu'ndan Beşiktaş ve Dusan Alimpijevic'e para cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, aldığı kararları resmen duyurdu.

TBF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı kulüp; Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off finali üçüncü maçında gerçekleşen salon ve seyirci olayları nedeniyle 225 bin, seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle 375 bin, merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle de 135 bin lira para cezasına çarptırıldı.

ALIMPIJEVIC'E DE CEZA

Beşiktaş Başantrentrenörü Dusan Alimpijevic'e ise sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 40 bin lira para cezası verildi.