TBMM'de Emniyet Teşkilatı'na ilişkin düzenlemeler içeren kanunun il 6 maddesi geçti

Emniyet mensuplarını yakından ilgilendiriyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Emniyet Teşkilatı ve basınla ilgili düzenlemeler içeren torba kanun teklifi görüşüldü.

İLK 6 MADDE KABUL EDİLDİ

Genel Kurulu’nda, Emniyet Teşkilatı, bazı kamu hizmetleri ve vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifinin ilk 6 maddesi kabul edildi.

AMİR RÜTBELERİ İÇİN KADRO ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Düzenleme ile beraber Emniyet Teşkilatı’ndaki amir rütbeleri için kadro oranları yeniden belirlendi.

Kabul edilen maddelerle birlikte Emniyet Teşkilatı’nda yönetim kapasitesinin artırılması, denetim mekanizmasının güçlendirilmesi, karar alma süreçlerinin hızlandırılması ve personel kariyer planlamasının desteklenmesi hedefleniyor.

8 RÜTBEYE YENİ KADRO ORANI

Yeni düzenlemeye göre Emniyet Teşkilatı’nda her amir rütbesinde bulunması gereken azami kadro oranları yeniden şekillendi.

Buna göre oranlar şöyle sıralandı:

“Birinci sınıf emniyet müdürü için 10 binde 65

ikinci sınıf emniyet müdürü için 10 binde 75

üçüncü sınıf emniyet müdürü için 10 binde 90

dördüncü sınıf emniyet müdürü için 10 binde 100

emniyet amiri için 10 binde 300

başkomiser için 10 binde 310

komiser için 10 binde 320

komiser yardımcısı için 10 binde 330 oranı uygulanacak.”

SAĞLIK NEDENİYLE BIRAKANLARA MEMURLUK YOLU

Teklifin kabul edilen maddelerinde, Sağlık şartlarını taşımadığı gerekçesiyle eğitim kurumlarından ilişiği kesilen, daha sonra yargı kararıyla eğitimine devam edip mezun olan ve Emniyet Hizmetleri Sınıfı’na atanan kişilerden, sağlık sebeplerine dayalı yargı kararıyla devlet memurluğundan ilişiği kesilenlere yeni başvuru imkânı tanındı.

Bu kişiler, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde Emniyet Genel Müdürlüğü’ne başvurursa, durumlarına uygun unvanlarla Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’na atanabilecek.

TAKSİ, DOLMUŞ VE MİNİBÜS PLAKALARINA VERGİ DÜZENLEMESİ

Kabul edilen maddeler arasında, ticari kazancı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaları elden çıkarmalarından doğan kazançlar, gelir vergisinden istisna tutulacak.

Taksiyle yolcu taşımacılığı yapanlar için de hasılat esaslı kazanç tespitine ilişkin yeni uygulama getiriliyor. Bu kapsamdaki kişiler, talep etmeleri halinde belirlenen şartlarla bu usulden en fazla 3 yıl yararlanabilecek.

ORMANLARA BAKIM MERKEZİ AÇILABİLECEK

Orman Kanunu’nda yapılan değişiklikle, devlete ait engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin ormanlarda açılabilmesine imkân tanındı.

Bu maddeyle özellikle kamu eliyle yürütülen sosyal hizmet alanlarında yeni tesislerin kurulmasının önü açılmış oldu.

KALAN MADDELERİN DE KABUL EDİLMESİ BEKLENİYOR

Kanun teklifinin yalnızca ilk 6 maddesi kabul edilirken, TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerin devam edeceği bildirildi.

Birleşim, komisyonun yerini almaması üzerine ertesi gün saat 14.00’te toplanmak üzere kapatıldı.