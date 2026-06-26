TBMM'de sandalye dağılımı değişti: AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 277'ye çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28. Dönemi'nde milletvekili geçişleri devam ediyor.

14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde AK Parti, 268 milletvekiliyle Meclis'e girmişti.

Seçim sonrası dönemde çeşitli partilerden istifalar ve geçişlerle AK Parti'nin sandalye sayısı, kademeli olarak arttı.

Resmi TBMM verilerine göre, güncel dağılımda AK Parti, 277 sandalyeye ulaştı.

8 SANDALYE BOŞA ÇIKTI

Bu artış, özellikle son aylarda bağımsız milletvekillerinin ve farklı partilerden istifa eden isimlerin AK Parti'ye katılmasıyla gerçekleşti.

TBMM'de toplam 600 sandalye bulunurken, ölüm ve diğer nedenlerle 8 sandalye boş durumda.

AK Parti'nin sandalye sayısındaki bu yükseliş, Cumhur İttifakı'nın Meclis'teki ağırlığını artırırken, muhalefet partilerinde de çeşitli değişikliklere yol açtı.

AK PARTİ'NİN SANDALYESİ 277'YE YÜKSELDİ

Geçişler özellikle İyi Parti, Gelecek Partisi, CHP ve DEVA gibi partilerden gelen milletvekillerinden oldu.

İyi Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz ile CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in AK Parti'ye katılmasıyla AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 277'ye yükseldi.

CHP'NİN SANDALYE SAYISI 136'YA İNDİ

Diğer taraftan geçen hafta İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in, bu hafta ise Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın CHP'den istifa etmesiyle CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 136'ya düştü.

Söz konusu gelişmeler nedeniyle Meclis'te sandalye dağılımı değişirken, bağımsız milletvekili sayısı 10 oldu.

TOPLAM MİLLETVEKİLİ SAYISI 592'YE DÜŞTÜ

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı, 600'den 592'ye inmişti.

YENİ SANDALYE DAĞILIMI

TBMM'de partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 277

Cumhuriyet Halk Partisi: 136

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 56

Milliyetçi Hareket Partisi: 46

İyi Parti: 29

Yeni Yol Partisi: 20

Bağımsız: 10

Yeniden Refah Partisi: 4

Hür Dava Partisi: 4

Türkiye İşçi Partisi: 3

Demokratik Bölgeler Partisi: 2

Emek Partisi: 2

Saadet Partisi: 1

Demokratik Sol Parti: 1

Demokrat Parti: 1

Toplam: 592