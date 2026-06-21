TBMM'de yoğun hafta: 12. Yargı Paketi gündemde

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni haftaya hem yasama hem de siyasi gündem açısından yoğun bir programla giriyor. Emniyet teşkilatı ve basın düzenlemelerini de içeren torba kanun teklifinin görüşmeleri devam ederken, gözler aynı zamanda hazırlanması tamamlanan 12. Yargı Paketi’ne çevrildi.

Genel Kurul’da 26 maddelik torba teklifin yarısının kabul edilmesinin ardından görüşmelerin bu hafta tamamlanması hedefleniyor. Öte yandan Meclis’te yaşanan oylama tartışmaları ve yoklama krizinin ardından gözler kritik düzenlemelere çevrilmiş durumda.

TORBA YASA GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 26 maddelik torba kanun teklifinde şu ana kadar 13 madde kabul edildi. Geçtiğimiz hafta görüşmelere ara verilerek Suudi Arabistan’ın Türkiye’de enerji santrali kurmasına ilişkin uluslararası anlaşmanın gündeme alınması, Meclis’te tartışmalara neden olmuştu.

Oylama sırasında yaşanan yoklama talebi ve salonda bulunmayan milletvekillerine ilişkin iddialar, Genel Kurul’da tansiyonu yükseltmiş ve oturumun kapatılmasıyla sonuçlanmıştı. Bu hafta söz konusu anlaşmanın yeniden gündeme gelip gelmeyeceği ise merak ediliyor.

12. YARGI PAKETİ MECLİS’E GELİYOR

AK Parti tarafından hazırlanan 12. Yargı Paketi’nin bu hafta TBMM Başkanlığı’na sunulması planlanıyor.

Pakette yargı süreçlerinin hızlandırılması ve etkinliğin artırılmasına yönelik düzenlemelerin yer alması bekleniyor. Taslakta;

Ön inceleme duruşmalarının ses ve görüntü ile yapılabilmesi,

Yargıtay’ın bazı bozma yetkilerine ilişkin sınırlandırmalar,

Duruşmalar arası sürenin en fazla üç ay olması hedefi,

Anayasa Mahkemesi iptallerine uyum düzenlemeleri

gibi başlıkların bulunduğu belirtiliyor.

Ayrıca kanuni faiz oranı, adli süreçlerde delil saklama süreleri ve Adalet Akademisi eğitim sistemine ilişkin değişikliklerin de pakette yer alması planlanıyor.

“IBAN MAĞDURLARI” DÜZENLEMESİ GÜNDEMDE

Yargı paketinde kamuoyunda “IBAN mağdurları” olarak bilinen, hesaplarını başkalarına kullandırdığı iddia edilen kişilere yönelik yeni bir düzenleme de öngörülüyor.

Bu kapsamda, farkında olmadan dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kalan kişilere ilişkin suç tanımının yeniden değerlendirilmesi ve “nitelikli dolandırıcılık” kapsamında yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi hedefleniyor.

SAYIŞTAY BAŞKANI SEÇİMİ YAPILACAK

Genel Kurul’da bu hafta ayrıca Sayıştay Başkanlığı için seçim yapılması bekleniyor. Mevcut Başkan Metin Yener’in görev süresi 25 Haziran’da sona ererken, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bahtiyar Sazlık da adaylar arasında yer alıyor.

KOMİSYONLARDA EĞİTİM VE İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ

TBMM’de kurulan araştırma komisyonunda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları da ele alınacak. Komisyona çeşitli sivil toplum kuruluşları ve araştırma merkezleri sunum yapacak.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’da ise Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kararlarına ilişkin kamu kurumlarının temsilcileri dinlenecek.

GRUP TOPLANTILARI TAKİP EDİLECEK

Meclis’te salı ve çarşamba günleri siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

Son haftalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle CHP’nin grup toplantısı özellikle yakından takip ediliyor. CHP’nin bu hafta toplantı yapacağı açıklanırken, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çarşamba günü partisinin grup toplantısında konuşması bekleniyor.

TBMM’de hem yasama faaliyetleri hem de siyasi açıklamalar açısından kritik bir haftanın yaşanacağı değerlendiriliyor.