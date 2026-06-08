TCMB rezervlerinde haftalık yükseliş

Merkez Bankası'nın rezervlerinde iyileşme yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervlerinin, 5 Haziran 2026 ile biten haftada yaklaşık 856,3 milyon dolar artış gösterdiği hesaplandı.

Son üç haftadaki düşüş serisinin ardından yeniden yükselişe geçen rezervlere ilişkin resmi veriler, 11 Haziran'da açıklanacak.

160 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Matriks Haber tarafından TCMB verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 29 Mayıs haftasında 159,2 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam rezervler, 5 Haziran haftasında yaklaşık 160,1 milyar dolara çıktı.

REKOR 218,2 MİLYAR DOLAR

Öte yandan TCMB rezervleri, 30 Ocak 2026 haftasında 218,2 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Merkez Bankası, 5 Haziran haftasına ilişkin resmi rezerv verilerini 11 Haziran Perşembe günü saat 14.30'da kamuoyuyla paylaşacak.