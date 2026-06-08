TCMB: TL'nin reel değeri mayısta sınırlı geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) Gelişmeleri verilerine göre, 2025=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi mayısta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında bir önceki aya göre 0,44 puan azalarak 105,55 oldu.

Aynı dönemde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı endeks ise 0,29 puan yükselerek 101,41 seviyesine çıktı. Böylece Türk Lirasının reel değeri geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 6,42 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 2,36 puan arttı.

TCMB'NİN REK ENDEKSİ DEĞERLENDİRMESİ

TCMB'nin REK endeksi gelişmeleri değerlendirmesinde, şu ifadeye yer verildi:

"Türk Lirası karşısında, bir önceki aya göre ABD doları ortalama yüzde 1,49 değer kazanırken euro ortalama yüzde 1,59 yükseldi. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 1,71 artarken Yİ-ÜFE yüzde 2,75 yükseldi."

Değerlendirmede, Türkiye TÜFE’sindeki değişimin endeksin artışına katkıda bulunduğu, dünya TÜFE sepeti ile nominal kur sepetindeki değişimin endeksi azaltıcı yönde etkilediği kaydedildi.