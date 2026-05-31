TDV'den Burkina Faso'da büyük kurban organizasyonu

Türkiye Diyanet Vakfı, “Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş” sloganıyla yürüttüğü 2026 Vekaletle Kurban Organizasyonu kapsamında bu yıl 84 ülkede faaliyet gerçekleştirdi. Organizasyonun önemli duraklarından biri olan Burkina Faso’da ise kurban kesim ve dağıtım süreci başarıyla tamamlandı.

20 BÖLGEDE KURBAN KESİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Burkina Faso genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında TDV ekipleri 20 farklı bölgede kurban kesim organizasyonu gerçekleştirdi. Bayram öncesinde ülkeye gelen vakıf görevlileri ve gönüllüler, hazırlıkların ardından sahada aktif rol aldı.

Kesim öncesinde kurbanlık hayvanlar veterinerler tarafından kontrol edilerek uygunlukları teyit edildi. Ardından dini usullere uygun şekilde kesilen hayvanların etleri hijyenik koşullarda paketlenerek dağıtıma hazır hale getirildi.

6 BİN 100 BÜYÜKBAŞ KURBAN KESİLDİ

Organizasyon kapsamında Burkina Faso genelinde toplam 6 bin 100 büyükbaş kurban kesildi. Elde edilen etler, 42 bin 700 hisseye bölünerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Sahada görev yapan ekipler, sürecin her aşamasında titiz bir çalışma yürüttü. Kesimden paketlemeye, depolamadan dağıtıma kadar tüm işlemler kontrol altında gerçekleştirildi.

ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN YARDIM

Dağıtım çalışmaları yalnızca gıda yardımıyla sınırlı kalmadı. Bölgenin kırsal kesimlerinde yaşayan çocuklarla bir araya gelen TDV gönüllüleri, çeşitli hediyeler vererek onların yüzünü güldürdü.

Yerel halkla kurulan sıcak temas, organizasyonun insani boyutunu da öne çıkardı.

“EMANETLER BÜYÜK HASSASİYETLE ULAŞTIRILDI”

Organizasyonun saha sorumlularından Erdoğan İlkadlı, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada tüm sürecin büyük bir titizlikle gerçekleştirildiğini belirtti.

İlkadlı, hayırseverlerin emanet ettiği kurbanların dini usullere uygun şekilde kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade ederek, sürecin veteriner kontrolünden dağıtıma kadar hassasiyetle yürütüldüğünü vurguladı.

“TÜRKİYE’DEN GELEN YARDIMLAR İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORLAR”

İlkadlı, sahada karşılaştıkları en önemli geri bildirimin Türkiye’den gelen yardımların devam etmesine yönelik teşekkür ve iyi dilekler olduğunu söyledi.

Yardımların bölgede büyük bir memnuniyet oluşturduğunu belirten İlkadlı, Türkiye ile Burkina Faso arasında güçlü bir kardeşlik bağı kurulduğunu ifade etti.

84 ÜLKEDE YÜRÜTÜLEN KÜRESEL DAYANIŞMA

Türkiye Diyanet Vakfı, bu yıl 84 ülkede gerçekleştirdiği vekaletle kurban organizasyonu ile milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefledi. Burkina Faso’da tamamlanan çalışmalar da bu küresel yardım ağının önemli bir parçası oldu.

Yetkililer, önümüzdeki yıllarda da bu dayanışmanın artarak devam etmesini ve daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılmasını amaçladıklarını belirtiyor.