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Tedavisi tamamlanan hastalar alkışlarla taburcu oldu

Erzurum’da koranavirüs teşhisiyle tedavi altına alınan 20 kişi, sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi.

İHA |
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Tedavisi tamamlanan hastalar alkışlarla taburcu oldu

Türkiye koronavirüsle mücadele devam ederken, güzel haberler de gelmeye başladı...

Vakaların ülkemizde artış göstermesi üzerine Erzurum'da, koronavirüs teşhisi konulan 20 hasta tedaviye alındı.

Erzurum Bölge ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri başarıyla tamamlanan 20 kişi, sağlıklarına kavuştu.

HASTALAR ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ

Sağlık çalışanları ise taburcu edilecek hastalar için bir araya geldi ve onları alkışlar eşliğinde hastaneden evlerine uğurladı.

Tedavisi tamamlanan hastalar alkışlarla taburcu oldu

Tedavisi tamamlanan hastalar alkışlarla taburcu oldu

Tedavisi tamamlanan hastalar alkışlarla taburcu oldu

Tedavisi tamamlanan hastalar alkışlarla taburcu oldu

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