Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon belli olabilir
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 2-1 üstünlüğü bulunan Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yenmesi halinde şampiyon olacak.
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak.
FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ
Sarı-lacivertli takım, serinin üçüncü maçında rakibini 92-70 mağlup ederek 2-1 öne geçti.
ŞAMPİYON BELLİ OLABİLİR
Üç galibiyete ulaşacak takımın 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayacağı seride Fenerbahçe, yarın Beşiktaş'ı yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)