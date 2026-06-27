Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe oldu

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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu, siyah-beyazlıların 23-22 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Çekişmeli bir oyuna sahne olan ikinci çeyrekte de ev sahibi ekip, etkili oyunuyla soyunma odasına 42-40 önde girdi.

Fenerbahçe, ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline aldı ve üçüncü periyodu 64-63 önde tamamladı.

ŞAMPİYON FENERBAHÇE

Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, müsabakayı 80-77 kazandı ve seride durumu 3-1'e getirerek 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu.

BÜYÜK SEVİNÇ

Maçın ardından sarı-lacivertli basketbolcular ve taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.