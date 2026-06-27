Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe oldu
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 80-77 yenerek seride durumu 3-1 yaptı ve 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu, siyah-beyazlıların 23-22 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Çekişmeli bir oyuna sahne olan ikinci çeyrekte de ev sahibi ekip, etkili oyunuyla soyunma odasına 42-40 önde girdi.
Fenerbahçe, ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline aldı ve üçüncü periyodu 64-63 önde tamamladı.
ŞAMPİYON FENERBAHÇE
Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, müsabakayı 80-77 kazandı ve seride durumu 3-1'e getirerek 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu.
BÜYÜK SEVİNÇ
Maçın ardından sarı-lacivertli basketbolcular ve taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)