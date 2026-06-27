Tekirdağ'da biçerdöverler, yangının dibinde hasat yarışında

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde Çeşmeli ile Yeniçiftlik mahalleleri arasında başlayan tarla yangını, kısa sürede rüzgârın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevler, ekili arazileri tehdit edecek seviyeye ulaşırken bölgedeki üreticiler büyük endişe yaşadı.

ÇİFTÇİLER HASADI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Yangının ilerlediği alanlarda çiftçiler, olgunlaşan ürünlerini kurtarabilmek için hızla harekete geçti. Biçerdöverler, alevlerin henüz ulaşmadığı tarlalarda hasadı tamamlamak için yoğun mesai yaptı. Traktörler ise hasadı biten alanları sürerek yangının yayılmasını yavaşlatmaya çalıştı.

ALEVLERİN YAN BAŞINDA HASAT MESAİSİ

Bazı noktalarda biçerdöverlerin alevlere oldukça yakın mesafede çalışması dikkat çekti. Bir yandan ekinler biçilirken diğer yandan tarım makineleri ve çiftçiler, yangının ilerlemesini engellemek için zamanla yarıştı.

BÖLGEDE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin karadan müdahalesi devam ederken, çiftçiler de kendi imkânlarıyla hem ürünlerini hem de tarım arazilerini korumaya çalışıyor. Alevlerle mücadele bölge genelinde sürüyor.