Tekirdağ'da çöp toplama alanında bir aylık bebek cesedi bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe mevkisinde özel bir firma tarafından işletilen çöp toplama tesisinde çalışan işçiler, çöp ayıklama bandında bir erkek bebek cesedi fark etti.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR AYLIK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede bebeğin yaklaşık 1 aylık olduğu belirlendi.

Olay yerinde jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.