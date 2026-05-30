Tekirdağ'da dede mirası çarıkçılığı 45 yıldır yaşatıyor

Anadolu’nun köklü el sanatlarından biri olan çarıkçılık, Tekirdağ’da Mehmet Oskay’ın ellerinde yaşamaya devam ediyor. Henüz 9 yaşındayken dedesinin yanında mesleğe adım atan Oskay, 45 yılı aşkın süredir geleneksel yöntemlerle çarık üretimini sürdürüyor. Küçük atölyesinde hem üretim yapan hem de geçmişe ışık tutan Oskay, bu zanaatı gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

9 YAŞINDA BAŞLAYAN MESLEK YOLCULUĞU

Mehmet Oskay, çarıkçılığı dedesinden öğrenerek küçük yaşlarda mesleğe adım attı. Yıllar içinde deneyimini artıran Oskay, bugün ustalık seviyesine ulaşarak geleneksel üretimi sürdürüyor.

Oskay, bu mesleği bir aile mirası olarak gördüğünü belirterek, yıllardır aynı özenle çalıştığını ifade ediyor.

GELENEKSEL ÜRETİM TEKNOLOJİYLE BULUŞUYOR

Deri işçiliğinin inceliklerini ustalıkla sürdüren Oskay, çarıkları yalnızca geleneksel formda değil, günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde de tasarlıyor. Sandalet ve ayakkabı formunda yeni modeller üreten Oskay, böylece zanaatı modern yaşamla buluşturuyor.

Kadın ve erkekler için farklı tasarımlar hazırlayan usta zanaatkâr, çarığın kullanım alanını da genişletiyor.

“10 DAKİKADA BİR ÇARIK ÜRETİYORUM”

Üretim sürecinin detaylarını anlatan Oskay, çarığın yapımının deri kesimiyle başladığını, ardından şekillendirme ve dikim aşamalarının geldiğini söylüyor. Son aşamada ise kalıba alınarak kullanıma hazır hale getiriliyor.

Yılların verdiği tecrübe sayesinde bir çarığı yaklaşık 10 dakikada tamamlayabildiğini belirten Oskay, üretimin hâlâ el emeğiyle yapıldığını vurguluyor.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA ÜRÜN GÖNDERİYOR

Oskay, Tekirdağ’daki atölyesinde ürettiği çarıkları İstanbul, İzmir ve Trakya başta olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerine gönderiyor. Geleneksel ürünlere olan ilginin tamamen kaybolmadığını, aksine belirli bir müşteri kitlesiyle sürdüğünü ifade ediyor.

ATÖLYE AYNI ZAMANDA BİR KÜLTÜR DURAĞI

Mehmet Oskay’ın atölyesi yalnızca bir üretim alanı değil, aynı zamanda geçmişe açılan küçük bir kültür mekânı olarak dikkat çekiyor. Burada sergilenen bakır kaplar, tarım aletleri ve eski yaşam eşyaları, ziyaretçilere geçmişin günlük hayatına dair izler sunuyor.

“GÜCÜM YETTİKÇE SÜRDÜRECEĞİM”

Mesleğini gelecek kuşaklara aktarmak istediğini belirten Oskay, çarıkçılığın yaşatılması gerektiğini ifade ediyor. Çocuk yaşta başladığı bu zanaatı bırakmayı düşünmediğini söyleyen usta, “Gücüm yettiğince devam edeceğim” diyerek mesleğine olan bağlılığını dile getiriyor.

Geleneksel el sanatlarının giderek azaldığı günümüzde Mehmet Oskay, çarıkçılığı hem üretim hem de kültürel bir miras olarak yaşatmayı sürdürüyor.